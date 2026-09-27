Perda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Upaya Melindungi Pekerja Rentan

jpnn.com, JAKARTA - Kemendagri terus mendorong pemerintah daerah (pemda) mempercepat pembentukan produk hukum mengenai Universal Coverage Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan.

Dirjen Otda Kemendagri Cheka Virgowansyah mengatakan produk hukum, baik dalam bentuk peraturan daerah, gubernur, bupati, maupun wali kota, mengenai upaya memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dan pekerja rentan ini sangat penting.

Dia menyatakan sering kali pekerja lepas atau buruh harian tidak mendapatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan.

“Untuk membayar iuran saja, mereka tidak mampu. Maka, perlu kehadiran negara di sini. Dengan adanya payung hukum para pekerja rentan tersebut bisa masuk dalam daftar BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah daerah bisa memaksimalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk membayar iurannya. Sehingga mereka (pekerja rentan) bisa memperoleh jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), dan jaminan hari tua (JHT),” terang Cheka melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (24/9).

Ada dua payung hukum yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat agar pemda-pemda segera membentuk produk hukum terkait upaya peningkatan universal coverage ketenagakerjaan.

Dua beleid itu adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Cheka menerangkan pemerintah menargetkan universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan mencapai 43,92 persen hingga tahun 2029.

Sebagai panduan, Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.