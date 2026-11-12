Perdagangan Karbon RI-Norwegia di COP31 Turki, Menteri Jumhur: Pengurangan Emisi Harus Terukur

jpnn.com - Republik Indonesia menyepakati kontrak perdagangan karbon pertama dengan Norwegia di Konferensi Perubahan Iklim PBB COP31 di Antalya, Turki.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) antara PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI) di Paviliun Indonesia pada COP31, Antalya, Türkiye, Rabu (11/11/2026).

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Mohammad Jumhur Hidayat menegaskan kerja sama karbon RI–Norwegia harus menghasilkan pengurangan emisi yang terukur, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Penandatanganan kesepakatan harus diikuti kesiapan untuk melaksanakannya. Setiap pengurangan emisi harus dapat diukur, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan," kata Menteri Jumhur dikutip dari keterangan pers, Kamis (12/11/2026).

MOPA merupakan perjanjian pembelian hasil pengurangan emisi. Kesepakatan ini menjadi MOPA pertama Indonesia untuk mengoperasionalkan kerja sama berdasarkan Pasal 6.2 Perjanjian Paris.

Penandatanganannya turut disaksikan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Sigrun Aasland. GGGI berperan melalui Norwegian Article 6 Climate Action (NACA) Fund untuk mendukung pembiayaan karbon bagi transisi energi Indonesia.

Jumhur menyampaikan bahwa Indonesia bergerak dari komitmen iklim menuju pelaksanaan. Melalui Indonesia Climate and Carbon Partnership (ICCP), Indonesia menghubungkan prioritas iklim nasional dengan keahlian, teknologi, dan pembiayaan dari para mitra.

"Melalui kerja sama ini, kami berupaya memobilisasi pembiayaan karbon untuk mendukung transisi energi Indonesia dan berkontribusi pada target iklim nasional," ujar Jumhur.