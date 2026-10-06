Perdagangkan 3 Siswi SMA di Cianjur, AM Ditangkap Tanpa Perlawanan

jpnn.com - Polisi menangkap muncikari berinisial AM (25) yang melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap tiga orang siswi SMA di Cianjur.

Kasus perdagangan orang melalui prostitusi online itu terungkap setelah polisi mendapat laporan dari masyarakat.

Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yurikho Hadi mengatakan setelah mendapat laporan, petugas melakukan pengembangan ke salah satu hotel di Jalan Raya Bandung-Cianjur, dan menangkap pelaku CC (32) warga Cianjur.

Saat ditangkap, pelaku sedang di dalam kamar bersama salah seorang korban yang masih duduk di bangku SMA.

Setelah dilakukan pemeriksaan, pelaku CC menyebutkan nama AM (25) yang menawarkan korban untuk melayani lelaki hidung belang yang memesan secara daring atau online.

"Setelah menangkap CC dan mengamankan korban, petugas mengembangkan kasusnya dan didapat nama AM sebagai muncikari yang selama ini menawarkan para korban ke pria hidung belang secara online. Petugas juga menangkap AM tanpa perlawanan di rumahnya," kata Alexander, Senin (5/10/2026).

Baca Juga: Menteri Agus Andrianto Instruksikan Audit Pemberian Remisi Terindikasi Pungli

Petugas menemukan dua orang korban lainnya yang sudah dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK) online oleh pelaku AM sejak tiga bulan terakhir.

Dalam praktiknya, setiap pekan para korban harus melayani 2 sampai 4 orang tamu pria hidung belang.