Perdana, Arang Kayu Asal Malang Sukses Tembus Pasar Qatar

jpnn.com, MALANG - UMKM asal Malang, PT Dhana Dharma Nusantara melepas ekspor perdana produk wood charcoal (arang kayu) sebanyak dua kontainer hi cube 40 feet FCL senilai USD 9.600 ke pasar Qatar.

Pelepasan ekspor dilaksanakan di Jalan Jalibar, Kepanjen, Kabupaten Malang pada Kamis (06/11).

Kepala Kantor Bea Cukai Malang Johan Pandores mengatakan ekspor perdana ini menjadi semangat baru untuk mengantarkan produk lokal menembus pasar internasional dan menjadi kebanggaan daerah.

Pihaknya pun berkomitmen untuk terus hadir dalam peran industrial assistance yaitu mitra strategis bagi dunia usaha.

“Melalui sinergi dengan pemerintah daerah dan pelaku industri, kami berharap semakin banyak produk unggulan lokal yang mampu menembus pasar global dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional,” ujar Johan Pandores dalam keterangannya, Senin (10/11).

Selain Bea Cukai Malang, pelepasan ini turut dihadiri berbagai pihak, seperti perwakilan PT Dhana Dharma Nusantara Febriana Dwi Rismayanti, Kepala Disperindag Kabupaten Malang Nurfuad Fauzi, serta perwakilan Disperindag Provinsi Jawa Timur sekaligus Ketua Tim Pengembangan Ekspor Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Elok Syafirda.

“Langkah ini menjadi bukti bahwa kolaborasi nyata antar instansi dapat membuka jalan bagi produk lokal Indonesia untuk mendunia,” tutup Johan. (mrk/jpnn)