Perdana, Bunga Citra Lestari Gelar Konser Internasional Bulan Depan

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL) menggelar konser perdana internasional di Singapura.

Konser internasional BCL -sapaan akrab Bunga Citra Lestari- ini bertajuk Blossom Intimate Concert.

BCL mengatakan konser tersebut bakal merepresentasikan proses perjalanan hidupnya setelah kepergian sang suami, Ashraf Sinclair.

Pelantun Sunny itu ingin menunjukkan BCL yang baru kepada seluruh penggemarnya.

"Kenapa blossoms karena itu terkait dengan perjalanan hidup aku, dan its new me," kata BCL saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (5/7).

Janda satu anak itu lantas mengungkapkan alasan memilih Singapura sebagai lokasi konser perdana internasionalnya.

Menurutnya, Singapura merupakan negara ketiga yang paling banyak memutar lagu BCL di Spotify, setelah Indonesia dan Kuala Lumpur.

Selain itu, Singapura menjadi salah satu negara yang paling sering dia kunjungi.