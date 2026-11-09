Perdana di Cilacap, Pertamina SMEXPO 2026 Sukses Meraup Omzet Lebih dari Rp579 Juta
jpnn.com, CILACAP - Gelaran perdana Pertamina Small Medium Enterprise Expo (SMEXPO) Cilacap 2026 sukses mencatatkan omzet lebih dari Rp579 juta selama tiga hari penyelenggaraan, Jumat hingga Minggu, 6–8 November 2026.
Berpusat di Alun-Alun Cilacap, kegiatan yang mengusung tema ‘Lokal jadi Vokal’ ini menghadirkan 40 booth dengan melibatkan 50 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan Pertamina dan Pemkab Cilacap.
Capaian ini menjadi catatan positif sekaligus bukti tingginya antusiasme masyarakat terhadap produk-produk UMKM lokal.
Tidak hanya ajang promosi dan penjualan, Pertamina SMEXPO Cilacap 2026 juga membuka peluang perluasan jaringan bisnis dan akses pasar bagi para pelaku usaha.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga RU Cilacap Agustiawan mengaku bangga dan bersyukur atas suksesnya penyelenggaraan perdana Pertamina SMEXPO di Kabupaten Cilacap.
"Luar biasa. Masyarakat sangat antusias selama tiga hari penyelenggaraan. Ini menjadi bukti geliat dan gairah masyarakat dalam mendukung UMKM kebanggaan lokal Cilacap. Kami bersyukur kegiatan perdana ini mendapat sambutan yang begitu positif," ungkap Agustiawan dalam keterangannya, Senin (9/11).
Agustiawan menjelaskan, capaian omzet lebih dari Rp579 juta tersebut merupakan akumulasi dari transaksi langsung di area booth serta kesepakatan bisnis yang terjalin melalui sesi Business Matching.
Pertamina SMEXPO 2026 yang perdana digelar di Cilacap sukses meraup omzet lebih dari Rp579 juta selama tiga hari penyelenggaraan, 6-8 November 2026
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