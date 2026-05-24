Perdana di Indonesia, Great Eastern Women's Run Ajak Perempuan Hidup Sehat dan Aktif
jpnn.com, JAKARTA - Great Eastern Indonesia bersama Postinc Media menghadirkan ajang lari perempuan bertajuk Great Eastern Women’s Run Indonesia 2026 yang mengusung semangat “Women Without Limits” untuk pertama kalinya di Tanah Air.
Ajang tersebut akan digelar pada 16 Agustus 2026 di Senayan Park, Jakarta, bertepatan dengan perayaan hari jadi Great Eastern Life Indonesia dan sehari menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Great Eastern Women’s Run Indonesia 2026 dihadirkan sebagai ruang bagi perempuan untuk bergerak, berekspresi, saling mendukung, dan bertumbuh bersama melalui gaya hidup sehat dan komunitas yang positif.
Direktur Pemasaran Great Eastern Life Indonesia Roy Hendrata Gozalie, mengatakan kegiatan itu terinspirasi dari Great Eastern Women’s Run Singapore yang telah berlangsung selama hampir dua dekade dan berkembang menjadi salah satu ajang lari perempuan terbesar di Asia.
“Melalui Great Eastern Women’s Run Indonesia 2026, kami ingin mengajak perempuan Indonesia untuk melangkah lebih jauh, lebih sehat, lebih berani, saling menguatkan, dan membawa dampak, baik bagi sesama maupun lingkungan,” ujar Roy, di Jakarta, Minggu (24/5).
Sebagai edisi perdana, penyelenggara menargetkan sebanyak 1.000 peserta melalui dua kategori utama, yakni 5K Fun Run dan Princess Dash yang dirancang inklusif bagi perempuan dari berbagai usia, termasuk ibu dan anak perempuan.
CEO Postinc Media Rana Rayendra, mengatakan kolaborasi tersebut sejalan dengan visi Postinc sebagai ruang aman bagi perempuan untuk berekspresi dan berkembang bersama komunitas yang suportif.
"Bagi kami, ini bukan hanya tentang lari, tetapi tentang menciptakan ruang bagi perempuan untuk saling menguatkan dan membawa dampak bagi sesama,” kata Rana.
