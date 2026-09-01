Perdana, Kemunculan Perry Warjiyo Pascamundur dari Gubernur BI

jpnn.com, JAKARTA - Eks Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo perdana muncul ke publik setelah mengundurkan diri dari jabatannya beberapa waktu lalu.

Kemunculan eks Gubernur BI periode 2018-2026 ini bertepatan dengan momen pengesahan kepemimpinan baru BI dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (1/9).

Melalui keterangan tertulis, Perry muncul untuk menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang telah diterimanya selama bertugas selama menjabat.

"Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang diberikan kepada saya selama ini dalam menjalankan tugas-tugas Bank Indonesia sesuai Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku," kata Perry.

Bersamaan dengan itu, Perry menyampaikan ucapan selamat kepada Destry Damayanti yang ditetapkan sebagai Gubernur BI baru, didampingi Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior dan Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur periode 2026-2031.

"Selamat atas terpilihnya Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia," katanya.

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Perry berpesan agar jajaran Dewan Gubernur BI yang baru terus memperkuat stabilitas serta pertumbuhan ekonomi nasional di tengah gejolak global.

Dia mendoakan agar kepemimpinan bank sentral yang baru diberkahi dalam menjalankan mandatnya bagi kemajuan perekonomian nasional.