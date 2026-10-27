Perdana Melakoni Adegan Kesurupan, Ari Irham Ungkap Tantangan di Film Hajatan Setan
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ari Irham memerankan karakter Gaung dalam film horor terbaru, Hajatan Setan.
Karakter Gaung diceritakan sebagai anak dari Santoso yang awalnya menjalani masa remaja dengan penuh keceriaan dan memiliki fisik yang prima.
Namun, hidupnya mendadak berubah ketika dia tiba-tiba harus menghadapi misteri sakit aneh yang menyerang tubuhnya tanpa diketahui penyebab pasti.
"Jadi, dia harus hidup dengan rasa sakitnya selama beberapa tahun begitu setelah dia mengalami pendewasaan," ujar Ari Irham di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (27/10).
Menariknya, ini menjadi kali pertama bagi aktor 25 tahun tersebut melakoni adegan kesurupan.
Dia tidak menampik adegan kesurupan itu cukup berat baginya.
Pasalnya, Ari Irham sempat merasa kesulitan untuk menerjemahkan bentuk entitas gaib yang ada di film Hajatan Setan ke dalam bentuk gestur kesurupan agar terlihat realistis.
Oleh karena itu, menurutnya, adegan kesurupan tersebut menjadi tantangan tersendiri.
Aktor Ari Irham memerankan karakter Gaung dalam film horor terbaru, Hajatan Setan.
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