Perdana Menjabat jadi Dirut PLN, Suroso Kunjungi PLTGU Tambak Lorok

jpnn.com, SEMARANG - Direktur Utama PT PLN (Persero) Suroso Isnandar mengunjungi Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Tambak Lorok, salah satu pembangkit strategis yang dikelola PLN Indonesia Power (PLN IP) di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (31/10).

Kunjungan perdana Suroso sebagai Direktur Utama PLN ini menjadi momentum untuk memastikan kesiapan operasional pembangkit dalam mendukung keandalan pasokan listrik.

Dalam kunjungan tersebut, Suroso bersama jajaran meninjau kondisi operasional dan kesiapan pembangkit.

PLTGU Tambak Lorok memiliki kapasitas terpasang sebesar 1.697 MW dan menjadi salah satu penopang penting sistem kelistrikan Jawa Tengah, sehingga kesiapan pembangkit memiliki peran strategis dalam menjaga kontinuitas pasokan listrik bagi masyarakat dan sektor produktif.

Suroso menekankan keandalan pembangkit merupakan fondasi penting dalam menjaga kualitas pelayanan kelistrikan.

Kesiapan operasional dan sinergi seluruh entitas PLN Group menjadi bagian dari upaya memastikan pasokan listrik yang andal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung aktivitas perekonomian.

“Keandalan pasokan listrik harus menjadi prioritas dalam setiap langkah dan pengambilan keputusan. Melalui kesiapan pembangkit, penguatan sinergi, dan peningkatan efisiensi, PLN terus berupaya memastikan listrik tersedia secara andal untuk mendukung aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Suroso.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta menyampaikan kesiapan operasional, penguatan kompetensi insan perusahaan, serta peningkatan efisiensi menjadi aspek penting dalam menjaga performa pembangkit sekaligus menjawab kebutuhan listrik yang terus berkembang.