Perdana! Pasar Modal Indonesia Gelar Capital Market Run 2025

jpnn.com, JAKARTA - Self-Regulatory Organization (SRO) yang terdiri dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), menyelenggarakan kompetisi lari berskala nasional, yaitu Capital Market Run 2025.

Ajang itu sebagai bagian dari rangkaian kegiatan memperingati 48 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia (HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia).

Acara tersebut akan diselenggarakan pada Minggu, 30 November 2025 di Parkir Timur, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, yang bekerja sama dengan Indonesia Muda Road Runner (IMRR) sebagai Race Organizer.

Direktur KPEI sekaligus Ketua Panitia HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia Antonius Herman Azwar mengatakan Capital Market Run lahir dari semangat untuk menghadirkan Pasar Modal yang lebih dekat dengan masyarakat.

Selain itu, Capital Market Run 2025 diharapkan dapat menjadi simbol sinergi antara kesehatan fisik dan kesehatan finansial.

“Kami ingin menunjukkan bahwa Pasar Modal merupakan industri yang inklusif dan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk memahami bahwa pasar modal adalah salah satu sarana kegiatan ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Anton.

Anton berharap Capital Market Run 2025 menjadi sarana kolaboratif yang menyatukan pelaku industri Pasar Modal dengan masyarakat luas.

Para pelaku pasar seperti perusahaan tercatat, perusahaan sekuritas, hingga manajer investasi diharapkan dapat berpartisipasi sekaligus menyosialisasikan peluang berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.