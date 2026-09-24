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Perdana, Perusahaan Asal Semarang Sukses Ekspor 4.400 Boneka Klasik ke Negeri Paman Sam

Perdana, Perusahaan Asal Semarang Sukses Ekspor 4.400 Boneka Klasik ke Negeri Paman Sam
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Kepala Kantor Bea Cukai Semarang Mochamad Syuhadak (kiri) di acara pelepasan ekspor perdana boneka klasik produksi PT Sun Wing Ming Indonesia ke Amerika Serikat pada Kamis (17/9). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, SEMARANG - Perusahaan yang berlokasi di kawasan industri di Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, yakni PT Sun Wing Ming Indonesia melepas ekspor perdana produknya ke Amerika Serikat pada Kamis (17/9).

Sebanyak 4.400 boneka klasik Disney dikemas dalam 550 karton atau setara satu kontainer dengan nilai ekspor mencapai USD 18.108 atau sekitar Rp 324 juta.

Produk yang dikirim terdiri atas 2.000 boneka Cindy dan 2.400 boneka Aurora.

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Ekspor perdana tersebut menjadi langkah awal bagi PT Sun Wing Ming Indonesia untuk memperluas pasar sekaligus menunjukkan potensi industri manufaktur di Kabupaten Semarang untuk masuk ke rantai perdagangan global.

Kepala Kantor Bea Cukai Semarang Mochamad Syuhadak mengapresiasi keberhasilan perusahaan tersebut menembus pasar Negeri Paman Sam.

Dia berharap ekspor perdana tersebut dapat berkembang menjadi kegiatan ekspor yang berkelanjutan.

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“Saya ucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada PT Sun Wing Ming Indonesia atas keberhasilan ekspornya. Semoga ini menjadi momentum penting untuk bisa ekspor secara berkelanjutan ke depannya,” ujar Syuhadak dalam keterangannya, Kamis (24/9).

Perjalanan PT Sun Wing Ming Indonesia menuju pasar ekspor tidak terlepas dari dukungan fasilitas Kawasan Berikat yang diberikan Bea Cukai.

Kepala Kantor Bea Cukai Semarang Mochamad Syuhadak mengucapkan kepada PT Sun Wing Ming Indonesia atas keberhasilan ekspor perdana boneka klasik

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