Perdana, Perusahaan di Tegal Ekspor Ribuan Pasang Sepatu Merek Nike ke Meksiko

jpnn.com, TEGAL - PT Golden Victory Manufaktur (PT GVM) melepas ekspor perdana 2.778 pasang sepatu merek Nike ke Meksiko melalui Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta pada Rabu (07/10).

Kepala Kantor Bea Cukai Tegal Moch. Arif Setijo Noegroho turut menghadiri acara pelepasan ekspor perdana PT GVM tersebut.

"Ekspor ini ditujukan kepada Nike De Mexico selaku penerima barang, atas pesanan dari buyer Ceres Footwear Trading (Macau) Ltd," ungkap Arif dalam keterangannya, Kamis (15/10).

Dikatakan Arif, keberhasilan ekspor perdana ini menjadi tonggak penting bagi ekspansi bisnis perusahaan di Tegal tersebut setelah resmi memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) pada 26 November 2021 dan mendapatkan penetapan kawasan berikat pada 20 Juli 2026 lalu.

Menurut Arif, pengoperasian kawasan berikat ini terbukti memberikan dorongan positif tidak hanya bagi kapasitas produksi perusahaan, tetapi juga bagi penyerapan tenaga kerja lokal dan pertumbuhan ekonomi daerah.

"Saat ini, PT GVM mencatatkan kekuatan sumber daya manusia sebanyak 2.539 orang tenaga kerja WNI dan 125 orang tenaga kerja WNA yang berkolaborasi mendorong kualitas manufaktur berskala global," sebutnya.

Kepala Bidang Fasilitas Kanwil Bea Cukai Jateng dan DIY Danang Kuswidodo yang turut hadir dalam kegiatan tersebut juga menegaskan komitmen Bea Cukai untuk terus memberikan asistensi dan pelayanan maksimal kepada industri dalam negeri.

Diharapkan, PT GVM dapat terus berkembang menjadi industri yang berdaya saing global serta berkontribusi nyata bagi perekonomian nasional.