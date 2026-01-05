Perdana, Perusahaan Ini Ekspor 25 Drum Thinner ke Pasar Vietnam

jpnn.com, SEMARANG - PT Globalite Paint Indonesia berhasil melakukan ekspor perdana satu kontainer berisi 25 drum produk thinner ke pasar Vietnam pada 23 Desember 2025.

Ekspor itu menjadi tonggak awal bagi PT Globalite Paint Indonesia dalam memperluas jangkauan pasar ekspor sekaligus menunjukkan daya saing produk industri nasional di kancah global.

Ekspor perdana merupakan hasil dari kesiapan perusahaan dalam memenuhi standar kualitas dan ketentuan ekspor yang berlaku, serta komitmen untuk terus meningkatkan kapasitas produksi.

Baca Juga: Bea Cukai Batam Amankan 148 Unit Vape Mengandung Etomidate

Produk thinner yang diekspor diharapkan dapat memenuhi kebutuhan industri di Vietnam dan membuka peluang kerja sama dagang yang berkelanjutan antara kedua negara.

Mendukung kelancaran ekspor ini, Bea Cukai berperan aktif dengan memberikan fasilitas Kawasan Berikat kepada PT Globalite Paint Indonesia.

Melalui fasilitas tersebut, perusahaan memperoleh berbagai kemudahan kepabeanan dan perpajakan yang mampu meningkatkan efisiensi biaya produksi serta mempercepat proses logistik, sehingga produk dapat bersaing di pasar internasional.

Kepala Kantor Bea Cukai Semarang, Mochamad Syuhadak menegaskan bahwa pihaknya terus berkomitmen menjalankan perannya sebagai trade facilitator dan industrial assistance dengan mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan berbagai fasilitas kepabeanan yang tersedia.

“Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat iklim ekspor nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta mendorong industri dalam negeri untuk semakin berorientasi pada pasar global,” pungkasnya. (jpnn)