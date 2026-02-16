Perdana, Perusahaan Ini Sukses Ekspor 10.840 Pasang Sepatu dari Tegal ke Spanyol

jpnn.com, TEGAL - PT Teng Fei Glory Indonesia berhasil melakukan ekspor perdana 10.840 pasang sepatu merek Joma ke Spanyol.

Nilai ekspor yang dilaksanakan pada Kamis (5/2) itu mencapai USD 100.124 atau setara dengan Rp 1,69 miliar.

Selain memproduksi sepatu bermerek Joma, PT Teng Fei Glory Indonesia juga memproduksi sejumlah alas kaki untuk sejumlah merek internasional lainnya, seperti Skechers, Diadora, dan Hi-Tec.

Kepala Kantor Bea Cukai Tegal Yudiyarto menyampaikan ekspor perdana ini menjadi tonggak penting sejak PT Teng Fei Glory Indonesia ditetapkan sebagai perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat.

Fasilitas ini memberikan kemudahan fiskal berupa penangguhan bea masuk serta tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI).

“Fasilitas ini diharapkan mampu mendorong peningkatan produktivitas perusahaan serta memperluas penyerapan tenaga kerja di Kota Tegal dan wilayah sekitarnya,” ujarnya.

Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono yang turut hadir dalam kegiatan pelepasan ekspor perdana tersebut menegaskan komitmen pihaknya untuk terus menciptakan iklim usaha yang kondusif dan ramah investasi.

Dia mengimbau para pelaku usaha agar tidak ragu mengembangkan usahanya di Kota Tegal.