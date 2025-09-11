Perdana, Perusahaan Rokok Asal Madura Ini Ekspor Produknya ke Pasar Malaysia

jpnn.com, MADURA - Perusahaan rokok asal Madura, PT Empat Sekawan Mulia berhasil melakukan ekspor perdana rokok hasil produksinya ke pasar Malaysia pada Kamis (4/9).

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Madura, Andru Iedwan Permadi mengatakan realisasi ekspor itu turut dikawal melalui asistensi intensif sesuai perannya sebagai industrial assistance.

Selain itu, langkah ini menjadi upaya mendorong UMKM di Madura agar mampu bersaing di pasar global dan turut meningkatkan devisa negara.

“Kami hadir bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga mitra strategis dunia usaha. Kami siap mewujudkan ekspor yang makin mudah,” sambungnya.

Dia percaya dengan dorongan ekspor, produk lokal dapat menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Tak dapat dimungkiri bahwa ekspor ini menjadi bukti nyata bahwa rokok Madura memiliki potensi dan mampu bersaing di kancah global.

Dia berharap ekspor ini bisa berkelanjut, sehingga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, mulai dari petani tembakau, pengrajin, hingga tenaga kerja di sektor industri. (jpnn)