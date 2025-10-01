Perdana, Prabowo Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya
jpnn.com, JAKARTA TIMUR - Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2025 yang digelar di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, pada Rabu (1/10).
Upacara tersebut menjadi momen bersejarah sekaligus perdana bagi Prabowo sejak dilantik sebagai Kepala Negara.
Rangkaian upacara diawali dengan salam kebangsaan, penghormatan kebesaran, dan laporan komandan upacara kepada inspektur upacara.
Bertindak sebagai Komandan Upacara pada kesempatan tersebut adalah Kolonel Pnb Muhamad Amry Taufanny.
Prabowo memimpin peserta untuk mengheningkan cipta, mengenang jasa para pahlawan revolusi yang gugur dalam mempertahankan ideologi bangsa.
"Marilah kita sejenak mengenang arwah dan jasa-jasa para pahlawan revolusi dan para pendahulu kita yang telah berkorban untuk kedaulatan, kehormatan, kemerdekaan bangsa Indonesia, dan untuk mempertahankan Pancasila," ucap Prabowo.
Selanjutnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani membacakan naskah Pancasila, disusul pembacaan naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yorrys Raweyai.
Adapun, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani membacakan sekaligus menandatangani naskah ikrar.
Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2025 yang digelar di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gelombang Tuntutan PPPK Dialihkan ke PNS Menguat, Menyurati Presiden, Menyebar Spanduk
- Hari Kesaktian Pancasila: Bung Karno, Spirit Anti-Elitisme dan Harapan Membangun Indonesia Baru
- Seusai Lawatan Dari Luar Negeri, Presiden Prabowo Bawa Investasi Rp 380 Triliun
- Marak Kasus Keracunan MBG, Presiden Prabowo: Ini Masalah Besar
- Bersejarah, Indonesia Tegaskan Posisi di Kancah Global Lewat 2 Kesepakatan Strategis Ini
- Benjamin Netanyahu Menyoroti Pidato Presiden Prabowo