Perdana, PT Leaden Indonesia Lepas Ekspor Komponen Kelistrikan dari Bandung ke Jepang

jpnn.com, BANDUNG - PT Leaden Indonesia melepas ekspor perdana lebih dari 9 ribu unit komponen kelistrikan pendukung operasional alat berat ke Jepang pada Senin (19/1).

Perusahaan manufaktur asal Jepang yang bergerak di bidang produksi wire harness ini memanfaatkan fasilitas kawasan berikat untuk mendukung kegiatan ekspor perdananya.

Kepala Kantor Bea Cukai Bandung Budi Santoso menyampaikan capaian ini mencerminkan kesiapan perusahaan dalam memanfaatkan skema kepabeanan secara optimal.

Budi menilai pemanfaatan fasilitas kawasan berikat dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam mengelola proses produksi dan ekspor.

“Keberhasilan ekspor perdana ini menunjukkan perusahaan mampu memanfaatkan fasilitas yang tersedia untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing produknya,” kata Budi dalam keterangannya, Rabu (21/1).

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kesiapan PT Leaden Indonesia dalam memenuhi standar produksi dan kualitas yang ditetapkan pasar internasional, khususnya Jepang.

Dengan memanfaatkan fasilitas kawasan berikat, perusahaan dapat mengoptimalkan alur logistik serta pengelolaan bahan baku dan hasil produksi secara lebih efisien.

Budi menambahkan pihaknya berharap ekspor perdana ini dapat menjadi langkah awal bagi peningkatan volume ekspor PT Leaden Indonesia ke depan.