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Perdana, PT Sun Wing Ming Indonesia Sukses Ekspor 4.400 Boneka Klasik Disney ke AS

Perdana, PT Sun Wing Ming Indonesia Sukses Ekspor 4.400 Boneka Klasik Disney ke AS
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Bea Cukai Semarang mengapresiasi keberhasilan PT Sun Wing Ming Indonesia dengan produk boneka klasik Disney menembus pasar Amerika Serikat. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, SEMARANG -
PT Sun Wing Ming Indonesia melepas ekspor perdana produknya ke Amerika Serikat pada Kamis (17/9).

Sebanyak 4.400 boneka klasik Disney dikemas dalam 550 karton atau setara satu kontainer dengan nilai ekspor mencapai USD18.108 atau sekitar Rp324 juta.

Produk yang dikirim terdiri atas 2.000 boneka Cindy dan 2.400 boneka Aurora.

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Ekspor perdana tersebut menjadi langkah awal bagi PT Sun Wing Ming Indonesia untuk memperluas pasar sekaligus menunjukkan potensi industri manufaktur di Kabupaten Semarang untuk masuk ke rantai perdagangan global.

Kepala Kantor Bea Cukai Semarang Mochamad Syuhadak mengapresiasi keberhasilan perusahaan yang berlokasi di kawasan industri di Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang itu menembus pasar Amerika Serikat.

Syuhadak berharap ekspor perdana tersebut dapat berkembang menjadi kegiatan ekspor yang berkelanjutan.

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“Saya ucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada PT Sun Wing Ming Indonesia atas keberhasilan ekspornya. Semoga ini menjadi momentum penting untuk bisa ekspor secara berkelanjutan ke depannya,” ujar Syuhadak.

Perjalanan PT Sun Wing Ming Indonesia menuju pasar ekspor tidak terlepas dari dukungan fasilitas Kawasan Berikat yang diberikan Bea Cukai.

Bea Cukai Semarang mengapresiasi keberhasilan PT Sun Wing Ming Indonesia dengan produk boneka klasik Disney menembus pasar Amerika Serikat

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