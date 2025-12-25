Perdana Rayakan Natal Bareng Amanda Manopo, Kenny Austin Cerita Soal Ini
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Kenny Austin menyambut Natal 2025 dengan suasana yang berbeda.
Pertama, ini menjadi momen perdananya merayakan Natal bareng istrinya, Amanda Manopo.
Perayaan Natal kali ini terasa juga makin spesial karena kehadiran calon buah hati yang tengah dikandung sang istri.
Ditanyai apakah ada tradisi baru yang spesifik setelah menikah, Kenny Austin mengaku tidak ada.
Sebab, fokus utamanya adalah momen menikmati kumpul keluarga besar yang kini terasa lebih hangat.
"Mungkin enggak ada sih, sama saja. Cuma ya yang pasti keluarga yang ngumpul pasti sekarang jadi lebih ramai lah," ungkap Kenny Austin di kawasan Cicayur, Kabupaten Tangerang, baru-baru ini.
Pria berusia 33 tahun itu pun mengaku tidak menyiapkan baju coupke atau seragam khusus untuk perayaan Natal kali ini.
Terkait hidangan Natal, Kenny Austin juga tidak meminta menu khusus kepada Amanda Manopo, meski sang istri dikenal piawai masak.
