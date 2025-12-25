menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Perdana Rayakan Natal Bareng Amanda Manopo, Kenny Austin Cerita Soal Ini

Perdana Rayakan Natal Bareng Amanda Manopo, Kenny Austin Cerita Soal Ini

Perdana Rayakan Natal Bareng Amanda Manopo, Kenny Austin Cerita Soal Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Amanda Manopo dan Kenny Austin. Foto: Instagram/amandamanopo/rollmoments

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Kenny Austin menyambut Natal 2025 dengan suasana yang berbeda.

Pertama, ini menjadi momen perdananya merayakan Natal bareng istrinya, Amanda Manopo.

Perayaan Natal kali ini terasa juga makin spesial karena kehadiran calon buah hati yang tengah dikandung sang istri.

Baca Juga:

Ditanyai apakah ada tradisi baru yang spesifik setelah menikah, Kenny Austin mengaku tidak ada.

Sebab, fokus utamanya adalah momen menikmati kumpul keluarga besar yang kini terasa lebih hangat.

"Mungkin enggak ada sih, sama saja. Cuma ya yang pasti keluarga yang ngumpul pasti sekarang jadi lebih ramai lah," ungkap Kenny Austin di kawasan Cicayur, Kabupaten Tangerang, baru-baru ini.

Baca Juga:

Pria berusia 33 tahun itu pun mengaku tidak menyiapkan baju coupke atau seragam khusus untuk perayaan Natal kali ini.

Terkait hidangan Natal, Kenny Austin juga tidak meminta menu khusus kepada Amanda Manopo, meski sang istri dikenal piawai masak.

Aktor Kenny Austin menyambut hari Raya Natal 2025 dengan suasana yang berbeda. Ini kali pertama dirinya merayakan Natal bareng istrinya, Amanda Manopo.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI