Perdana, SPP Lakukan Ekspor 20 Ton Pipa Stainless Steel ke Jerman

jpnn.com, JAKARTA - PT Stainless Prima Pipe (SPP) secara melakukan ekspor perdana sebanyak 20 ton pipa stainless steel ke Jerman.

Pelepasan ekspor itu dilaksanakan di fasilitas produksi PT SPP di Kawasan GIIC Deltamas, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Ekspor perdana tersebut merupakan bentuk komitmen PT SPP dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan ekspor nasional serta memperkuat daya saing produk manufaktur Indonesia di pasar internasional.

Direktur Utama PT Stainless Prima Pipe Mustika Ali mengatakan pencapaian tersebut menjadi langkah awal perusahaan untuk memperluas pasar ekspor, khususnya ke kawasan Eropa.

“Ekspor perdana ini merupakan momentum penting bagi kami untuk membuktikan bahwa produk manufaktur Indonesia mampu bersaing di pasar global. Kami optimistis dapat terus memperluas jangkauan pasar Internasional ke depan,” ujar Mustika Ali.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Fajari Puntodewi menyampaikan apresiasi atas langkah PT SPP melakukan ekspor produk bernilai tambah.

Dia mengaku pihaknya terus mendukung upaya pengembangan ekspor dan memfasilitasi promosi melalui pameran dagang di dalam dan luar negeri.

“Termasuk fasilitasi business matching atau pitching produk SPP ke perwakilan perdagangan di mancanegara,” kata dia.