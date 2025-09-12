Perdana Syuting Sinetron Bareng, Tamara Tyasmara dan Anrez Adelio Pamer Keakraban

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan utama sinetron terbaru 'Rindu Tak Berujung', Tamara Tyasmara dan Anrez Adelio menunjukkan chemistry yang kuat tidak hanya di layar kaca, tetapi juga saat jumpa pers peluncuran sinetron tersebut.

Keakraban keduanya terlihat jelas, mengundang perhatian awak media. Selama acara konferensi pers, Tamara dan Anrez tampak santai dan seringkali saling melempar candaan.

Interaksi mereka yang natural dan penuh tawa menciptakan suasana yang hidup dan menyenangkan.

Ada satu momen yang secara khusus menarik perhatian, yaitu ketika Anrez Adelio dengan tingkah kocak menyuapi Tamara Tyasmara.

Tamara yang awalnya menunjukkan ekspresi cemberut sebagai respons candaan Anrez, tak lama kemudian tak kuasa menahan tawa.

Aksi spontan tersebut memperlihatkan betapa akrabnya hubungan pertemanan mereka di luar syuting.

Keakraban yang mereka tunjukkan di luar lokasi syuting ini diakui menjadi salah satu kunci penting dalam membangun chemistry yang meyakinkan saat berakting di depan kamera.

Anrez Adelio menjelaskan proses pembangunan chemistry dengan Tamara dilakukan melalui komunikasi dan saling berupaya memberikan akting terbaik.