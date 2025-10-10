Perdays dan Halodoc Kembangkan Suplemen Zat Besi untuk Perempuan Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Anemia Defisiensi Besi (Iron Deficiency Anemia, IDA) bukanlah kondisi langka, tetapi dapat menjadi tantangan kesehatan dan kecantikan yang tersembunyi bagi perempuan Indonesia.

Menurut Survei Kesehatan Dasar Nasional (Riskesdas) 2018 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, sekitar 48,9% perempuan usia subur di Indonesia menderita anemia, yang sebagian besar berkaitan dengan defisiensi zat besi.

Kondisi tersebut tidak hanya memengaruhi energi harian dan efisiensi kerja, tetapi juga dapat mengganggu penampilan, kepercayaan diri, dan kesehatan ibu dan bayi selama kehamilan.

Dengan latar belakang itu, Halodoc dan Perdays, merek nutrisi presisi Australia, telah mengumumkan kemitraan strategis untuk menyediakan solusi suplemen zat besi yang ilmiah dan praktis bagi perempuan Indonesia.

Dengan menggabungkan layanan medis daring dengan merek nutrisi profesional internasional, kedua perusahaan itu bertujuan untuk memudahkan perempuan di berbagai tahap kehidupan mengakses suplemen zat besi yang tepat, sehingga mencapai keseimbangan antara kesehatan dan kecantikan.

Berikut Kebutuhan Suplemen Zat Besi Wanita di Berbagai Tahap Kehidupan:

- Wanita Muda (Remaja hingga Tempat Kerja, 14–40 Tahun)

Dari menarche hingga dunia kerja yang serba cepat, wanita pada tahap ini sering berisiko mengalami defisiensi zat besi akibat studi yang penuh tekanan, pola makan yang tidak seimbang, atau ketergantungan yang berkepanjangan pada makanan siap saji.