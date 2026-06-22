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Peredaran Rokok Ilegal Masih Tantangan Serius, Bea Cukai Gencar Lakukan Ini

Peredaran Rokok Ilegal Masih Tantangan Serius, Bea Cukai Gencar Lakukan Ini
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Bea Cukai Malang bersama Satpol PP Kota Batu menggelar sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan kampanye Gempur Rokok Ilegal yang menyasar pedagang ritel serta pekerja sosial masyarakat di Kota Batu. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai terus melakukan sosialisasi Gempur Rokok Ilegal dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga tokoh masyarakat guna meningkatkan kesadaran publik.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Timur II Muhamad Lukman menegaskan peredaran rokok ilegal masih menjadi tantangan serius karena berdampak langsung terhadap penerimaan negara dan merugikan industri hasil tembakau yang patuh terhadap ketentuan.

Menurutnya, keberhasilan pemberantasan rokok ilegal memerlukan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat.

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Melalui Dialog Malang Menyapa bertajuk 'Perangi Rokok Ilegal: Saatnya Penindakan Lebih Tegas' yang disiarkan RRI Malang, Lukman mengajak masyarakat untuk mengenali ciri-ciri rokok ilegal.

Dia menyampaikan rokok ilegal dapat dikenali dari tidak adanya pita cukai, penggunaan pita cukai palsu, pita cukai bekas, maupun pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

“Bea Cukai terus melakukan berbagai upaya pencegahan peredaran rokok ilegal, baik melalui pendekatan preventif berupa edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat maupun melalui penindakan langsung terhadap pelanggaran di bidang cukai,” ujarnya.

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Selain melalui siaran radio, sosialisasi juga dilakukan secara langsung di berbagai daerah. Kanwil Bea Cukai Jawa Timur II bersama Satpol PP Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai di Kabupaten Jember.

Kegiatan tersebut diikuti Babinsa, Bhabinkamtibmas, anggota Linmas, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan mahasiswa.

peredaran rokok ilegal masih menjadi tantangan serius karena berdampak langsung terhadap penerimaan negara dan merugikan industri hasil tembakau yang patuh terhadap ketentuan

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