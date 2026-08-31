Peregrine & Sinar Primera Kembangkan Infrastruktur Cold Storage di Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Peregrine Cold Logistics (Peregrine atau PCL), platform cold storage dan logistik terintegrasi di Asia, mengumumkan ekspansinya ke Indonesia melalui perusahaan patungan dengan Sinar Primera, salah satu pengembang new economy real estate terkemuka di Indonesia.
Kolaborasi dengan Sinar Primera menjadi langkah lanjutan dalam ekspansi Peregrine, melengkapi platform cold chain yang telah dimiliki perusahaan di Filipina, serta jaringan terintegrasi yang menghubungkan pasar-pasar dengan pertumbuhan tinggi di kawasan ASEAN dan GCC.
Kemitraan ini akan berfokus pada akuisisi dan pengembangan aset cold storage berstandar tinggi di Indonesia.
Tahap awal mencakup akuisisi fasilitas cold storage milik Sinar Primera yang telah beroperasi di Pluit serta pengembangan lahan untuk fasilitas baru di Narogong.
Indonesia juga diproyeksikan memainkan peran penting dalam jaringan regional Peregrine.
Melalui jaringan tersebut, produsen pangan, importir dan eksportir, perusahaan FMCG, serta jaringan QSR dapat terhubung dalam ekosistem rantai pasok yang lebih terintegrasi di berbagai wilayah Indonesia.
Fasilitas Sinar Primera di Pluit memiliki lokasi strategis untuk melayani pelanggan di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat.
Sementara itu, fasilitas baru di Narogong akan dilengkapi kapasitas freezer dan chiller semi-otomatis yang memenuhi standar global serta menjadi salah satu titik utama dalam model operasional hub-and-spoke.
Kolaborasi dengan Sinar Primera menjadi langkah lanjutan dalam ekspansi Peregrine, melengkapi platform cold chain yang telah dimiliki perusahaan di Filipina.
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