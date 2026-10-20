Perempat Final di Depan Mata, Borneo FC Targetkan Hujan Gol ke Gawang Tainan City

jpnn.com - Borneo FC Samarinda berada di jalur tepat untuk melangkah ke perempat final AFC Challenge League 2026/2027. Pesut Etam kini membidik kemenangan atas Tainan City FC demi memastikan langkah ke fase berikutnya.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Borneo FC akan menjamu wakil Taiwan tersebut di Stadion Segiri, Samarinda, Rabu (21/10), pukul 19.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi anak asuh Mauro Jeronimo untuk menuntaskan misi mereka di Grup D.

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Kepercayaan diri Borneo FC meningkat setelah mengawali kompetisi dengan kemenangan 2-0 atas Yangon United, Minggu (18/10). Hasil tersebut menempatkan Borneo FC di puncak klasemen sementara sekaligus membuka jalan menuju babak perempat final.

Situasi di Grup D juga menguntungkan Borneo FC. Setelah One Taguig FC mengundurkan diri, grup ini hanya menyisakan tiga peserta. Dengan kondisi tersebut, Borneo FC setidaknya membutuhkan hasil imbang melawan Tainan City untuk mengamankan tiket ke babak selanjutnya.

Meski demikian, Mauro Jeronimo menyadari timnya masih memiliki pekerjaan rumah. Saat menghadapi Yangon United, Borneo FC sempat kesulitan memecah kebuntuan lantaran lawan menerapkan pertahanan rapat dan menumpuk pemain di area belakang.

Banyaknya peluang yang tercipta tidak langsung berbuah gol. Mauro menyebut anak asuhnya memiliki sekitar empat hingga lima kesempatan emas, tetapi penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat mereka harus bersabar sebelum akhirnya mencetak gol.

"Sepak bola memang terkadang aneh. Terkadang kamu hanya punya satu peluang dan langsung tercipta gol, tetapi kadang kamu membuat banyak peluang dan butuh waktu lama untuk mencetak gol pertama," ujar Mauro.