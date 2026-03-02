Perempuan Berlari 2026 Digelar di Bintaro, Dhini Aminarti Antusias
jpnn.com, BINTARO - Aktris Dhini Aminarti kembali menggelar acara lari bertajuk 'Perempuan Berlari 2026'.
Rencananya, acara lari yang mengusung tagline 'Women Support Women' bakal digelar pada 12 April 2026 mendatang.
Perempuan Berlari hadir bukan hanya sebagai ajang olahraga, tetapi juga sebagai ruang pemberdayaan perempuan untuk saling mendukung, membangun kepercayaan diri, serta menerapkan gaya hidup sehat.
Berbeda dengan tahun sebelumnya yang digelar di Jakarta, kini acara digelar di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan.
Dhini Aminarti menjelaskan, antusiasme masyarakat di sana cukup tinggi serta fasilitas pun memadai.
"Jadi, kami juga melihat peluang di Bintaro, antusias teman-teman di Bintaro itu luar biasa sekali apalagi di saat ada kegiatan-kegiatan lari," kata Dhini Aminarti di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Minggu (1/3).
"Kenapa juga pilihnya di Bintaro Exchange? Karena memang salah satu mall yang paling aktif di Bintaro ya Bintaro Exchange gitu, dan memang secara venue juga memadai, yang pasti itu," sambungnya.
Istri Dimas Seto itu menyebut, acara tersebut berbeda dengan gelaran sebelumnya.
Aktris Dhini Aminarti kembali menggelar acara lari bertajuk 'Perempuan Berlari 2026'.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Le Minerale Bangga Jadi Bagian di Ajang Borobudur Marathon, Berlabel Elite World Athletics
- Promo Spesial bank bjb: Menabung Sekarang, Dapat Tiket Lari Tangerang 10K!
- Mendunia, Pertamina Eco RunFest 2025 Raih Predikat World Athletics Label
- Dibintangi 4 Pasutri Artis, Film Drama Mengejar Restu Segera Tayang di Bioskop
- Perempuan Berlari Dorong Gaya Hidup Sehat dan Solidaritas Sosial
- Lari Sambil Beramal dan Kuatkan Komitmen Peduli Lingkungan Lewat Deloitte Runify 2025