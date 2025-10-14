Perempuan Berlari Dorong Gaya Hidup Sehat dan Solidaritas Sosial

jpnn.com, JAKARTA - Sebuah gerakan baru yang menggabungkan semangat olahraga, kecantikan, dan kepedulian sosial hadir bagi perempuan Indonesia melalui event bertajuk “Perempuan Berlari”.

Kegiatan ini resmi diperkenalkan dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, sebagai ajang fun run khusus perempuan yang mengajak peserta untuk menjaga kesehatan fisik, memperkuat mental, serta berbagi energi positif.

Perempuan Berlari akan digelar pada Minggu, 30 November 2025, di kawasan Senayan Park, Jakarta, dengan dua kategori lomba yakni Fun Run 5K dan 10K.

Ajang ini diharapkan menjadi wadah bagi perempuan untuk saling menguatkan dan menumbuhkan semangat hidup sehat dalam suasana penuh kebersamaan.

Menjelang hari pelaksanaan, rangkaian kegiatan pendukung akan dimulai lebih awal melalui Beauty Expo & Healthy Life Talk di Atrium Senayan Park pada 26–30 November 2025.

Dalam kegiatan tersebut, pengunjung dapat menikmati pameran kecantikan dan kesehatan, serta mengikuti sesi inspiratif bersama dokter, influencer, dan figur perempuan yaang akan berbagi pengalaman tentang hidup sehat dan perawatan diri.

Penyelenggara menyebut, Perempuan Berlari bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga wadah untuk membangun solidaritas dan kepedulian antarsesama perempuan.

Melalui kegiatan ini, para peserta diajak bergerak bersama untuk memperkuat tubuh, menenangkan jiwa, dan menumbuhkan rasa empati terhadap sesama.