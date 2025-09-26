Perempuan Binaan Lapas Ikuti Pelatihan Kewirausahaan Ala Sandiaga Uno

jpnn.com, TANGERANG - Sebanyak 30 warga binaan Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang mengikuti pelatihan kewirausahaan melalui Program Perempuan Berdaya 2025.

Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama Yayasan Indonesia Setara (YIS), Second Chance Foundation (SCF), dan pihak lapas, pada 23–25 September 2025.

Program yang berlangsung selama tiga hari itu meliputi asesmen minat keterampilan, pelatihan tatap muka interaktif, hingga refleksi dan penutupan.

Tahapan ini dirancang untuk mengidentifikasi potensi peserta, membekali keterampilan, serta menyiapkan rencana tindak lanjut pascapelatihan.

Founder YIS, Sandiaga Uno, menyebut pelatihan ini ditujukan untuk mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan perempuan.

Menurutnya, pendekatan pemberdayaan ekonomi dapat menjadi bekal agar peserta tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja setelah masa binaan berakhir.

“Lewat pelatihan ini kita berikan harapan dan semangat untuk masa depan yang lebih cerah ketika kembali ke masyarakat. Tidak hanya siap untuk kerja, tapi juga menciptakan lapangan pekerjaan,” ujar Sandiaga Uno, dalam keterangan tertulis, Jumat (26/9).

Ketua SCF, Evy Amir Syamsudin, menegaskan pihaknya konsisten menghadirkan program yang mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial.