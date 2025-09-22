Perempuan di Semarang Tewas Diduga Dibunuh
jpnn.com, SEMARANG - Seorang perempuan ditemukan tak bernyawa di rumahnya, Perum Banjardowo Baru, Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Polisi menduga korban tewas dengan cara dibunuh.
Kapolsek Genuk Kompol Rismanto mengatakan korban bernama Ika Rahmawati (43), warga Kabupaten Brebes tersebut ditemukan oleh adiknya dalam kondisi tidak bernyawa pada Kamis (18/9).
"Ditemukan oleh adiknya yang baru pulang sebagai pengemudi ojek," katanya di Semarang, Minggu.
Saat pulang bekerja, kata dia, saksi melihat pintu pagar tertutup, tetapi pintu rumah terbuka dalam keadaan lampu mati.
Menurut dia, korban ditemukan terbaring di atas tempat tidur di dalam kamar.
Adik korban, lanjut dia, kemudian meminta bantuan tetangga sekitar untuk mengecek kondisi kakaknya tersebut
"Oleh salah seorang tetangga yang merupakan petugas medis dinyatakan korban meninggal dunia," katanya.
Dari hasil olah TKP oleh Inafis, diketahui ada luka di bagian leher korban yang diduga dibunuh di rumahnya di Semarang.
