jpnn.com, SITUBONDO - Seorang perempuan ditemukan tewas di salah satu kamar Hotel Utama Raya, Situbondo, Jawa Timur, Selasa.

Petugas Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Situbondo telah melakukan olah tempat kejadian perkara.

"Kami mendapatkan laporan terkait mayat perempuan di salah satu kamar hotel tersebut, dan mayat sudah dibawa untuk dilakukan autopsi," kata Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Selimat Akmal.

Selimat mengatakan autopsi dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Porong, Kabupaten Sidoarjo, untuk mengetahui penyebab dan waktu kematian korban.

"Kami masih menunggu autopsi dari tim dokter spesialis forensik untuk mengetahui penyebab kematian korban," ujarnya.

AKP Selimat meminta masyarakat untuk menunggu hasil penyelidikan kepolisian tentang penyebab meninggalnya perempuan yang belum diketahui identitasnya itu.

"Kami juga sudah meminta keterangan beberapa orang saksi yang mengetahui atau yang pertama kali menemukan korban, jika ada yang mengetahui informasi tentang korban, hubungi kami," kata Selimat. (ant/jpnn)