menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Perempuan Golkar Sambut Baik Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional

Perempuan Golkar Sambut Baik Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional

Perempuan Golkar Sambut Baik Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) menyambut baik penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada mantan presiden Soeharto. Foto: source for jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) menyambut baik penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada mantan presiden Soeharto. 

Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar (Ketum PP KPPG) Hetifah Sjaifudian mengatakan Soeharto merupakan pemimpin yang memberikan pondasi penting bagi pembangunan.

"Beliau adalah sosok pemimpin yang telah memberikan fondasi penting bagi pembangunan bangsa mulai dari stabilitas nasional, perluasan akses pendidikan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Hetifah dalam keterangannya, Senin (10/11).

Baca Juga:

Menurutnya, keputusan ini merupakan bagian dari upaya rekonsiliasi sejarah, sekaligus penghargaan atas kontribusi besar beliau dalam membawa Indonesia menuju kemajuan. 

"KPPG berkomitmen untuk melanjutkan semangat pengabdian dan kerja keras yang diwariskan beliau demi Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan," lanjutnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan gelar pahlawan kepada Presiden ke-2 RI Soeharto dan sejumlah tokoh lainnya.(mcr8/jpnn)

Baca Juga:

Berikut ini daftar 10 tokoh yang diberikan gelar pahlawan nasional:

1. Almarhum K.H. Abdurrahman Wahid (Tokoh Jawa Timur Bidang Perjuangan Politik dan Pendidikan Islam)

Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) menyambut baik penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada mantan presiden Soeharto.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI