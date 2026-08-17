Perempuan Ini Datang dari Palembang Demi Upacara HUT ke-81 RI di Istana Merdeka
jpnn.com - Ribuan warga tampak sangat antusias menghadiri upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 RI di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (17/8).
Salah satunya yang dialami oleh Yuniartika Permata Sari. Yuni datang langsung dari Palembang, Sumatera Selatan untuk menghadiri upacara di Istana.
Yuni adalah salah satu warga yang berhasil memenangkan "war" tiket untuk menghadiri upacara di pusat pemerintahan itu.
"Iya, aku datang langsung dari Palembang, diantar oleh keluarga," ucap Yuni.
Dia bahkan sudah bersiap sejak pukul 01.00 WIB malam termasuk bersolek dan memakai baju adat Palembang. Wanita 22 tahun itu kemudian berangkat menuju Istana pada pukul 03.30 WIB.
Dia pun mengungkapkan rasa bahagia akhirnya bisa menghadiri upacara di Istana Negara.
"Senang banget, senang banget Kak. Akhirnya ngerasain enggak cuman liat di TV," kata dia.
Di HUT ke-81 Indonesia itu, Yuni berharap Indonesia semakin maju terutama dari segi ekonomi.
Ribuan warga tampak sangat antusias menghadiri upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (17/8). Ada dari Palembang juga.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dini Hari, Seskab Teddy Keliling Istana Menyapa Sejumlah Warga, Berikut Percakapannya
- Warga Padati Istana Negara, Antusias Hadiri Upacara HUT ke-81 RI
- Pak Gatot dan Zulkifli Merasa Terhormat Diundang Upacara HUT RI di Istana
- Sejumlah Menteri Peringati HUT ke-81 RI Bersama Warga Terdampak Gempa NTT
- Pertunjukan 1.500 Drone hingga Immersive Show Meriahkan HUT ke-81 RI
- Habib Aboe Bakar: 81 Tahun Indonesia Merdeka, Sudah Saatnya Berdaulat dalam Sektor Strategis