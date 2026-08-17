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Perempuan Ini Datang dari Palembang Demi Upacara HUT ke-81 RI di Istana Merdeka

Perempuan Ini Datang dari Palembang Demi Upacara HUT ke-81 RI di Istana Merdeka
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Yuniartika Permata Sari, warga Palembang yang datang ke Jakarta untuk Upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara, pada Senin (17/8). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - Ribuan warga tampak sangat antusias menghadiri upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 RI di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (17/8).

Salah satunya yang dialami oleh Yuniartika Permata Sari. Yuni datang langsung dari Palembang, Sumatera Selatan untuk menghadiri upacara di Istana.

Yuni adalah salah satu warga yang berhasil memenangkan "war" tiket untuk menghadiri upacara di pusat pemerintahan itu.

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"Iya, aku datang langsung dari Palembang, diantar oleh keluarga," ucap Yuni.

Dia bahkan sudah bersiap sejak pukul 01.00 WIB malam termasuk bersolek dan memakai baju adat Palembang. Wanita 22 tahun itu kemudian berangkat menuju Istana pada pukul 03.30 WIB.

Dia pun mengungkapkan rasa bahagia akhirnya bisa menghadiri upacara di Istana Negara.

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"Senang banget, senang banget Kak. Akhirnya ngerasain enggak cuman liat di TV," kata dia.

Di HUT ke-81 Indonesia itu, Yuni berharap Indonesia semakin maju terutama dari segi ekonomi.

Ribuan warga tampak sangat antusias menghadiri upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (17/8). Ada dari Palembang juga.

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