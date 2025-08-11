Perempuan Jadi Garda Terdepan Pencegahan Dengue

jpnn.com, JAKARTA - Dengue masih menjadi salah satu ancaman kesehatan dunia. Sekitar setengah dari populasi dunia saat ini berisiko terkena dengue, dengan perkiraan 100–400 juta kasus infeksi terjadi setiap tahun.

Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat kasus dengue sampai dengan minggu ke-25 tahun 2025 secara kumulatif mencapai 79.843 (Incidence Rate/IR: 28,18/100.000 penduduk) dengan 359 kematian (Case Fatality Rate/CFR: 0,45%).

"Perempuan memiliki peran besar, menjadi garda terdepan dalam upaya perlindungan keluarga, termasuk terhadap berbagai ancaman penyakit, salah satunya dengue," kata dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Alergi Imunologi Klinik, Dr.dr. Sukamto, SpPD, K-AI, FINASIM, dalam sesi talk show bersama Cegah DBD bertajuk “Peran Ibu Sebagai Penjaga Keluarga” oleh PT Takeda Innovative Medicines, dikutip Senin (11/8).

Acara ini digelar sebagai dukungan kepada Yayasan Pengembangan Medik Indonesia (YAPMEDI) dan Civitas Akademika Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) dalam rangkaian 13th Annual Women’s Health Expo & Bazaar 2025.

Dokter Sukamto menekankan, bahwa dengan memberdayakan perempuan melalui akses terhadap edukasi dan perlindungan kesehatan, maka tidak hanya menjaga mereka, tetapi juga memperkuat perlindungan seluruh keluarga.

“Perlindungan dari dengue adalah tanggung jawab bersama dan perempuan punya peran penting dalam menggerakkan langkah itu. Saat kita semua ambil bagian, kita bukan hanya menjaga keluarga, tetapi juga membangun masa depan yang lebih sehat,” tegasnya.

Dokter Spesialis Tumbuh Kembang Anak, Dr.dr. Bernie Endyarni Medise, Sp.A(K), MPH, mengingatkan bahwa anak-anak justru berada dalam kelompok paling rentan. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa dalam tujuh tahun terakhir, kematian akibat dengue paling banyak terjadi pada anak-anak dan remaja usia 5–14 tahun.

"Ini menunjukkan bahwa anak-anak masih sangat rentan dan perlu dilindungi dengan serius,” jelasnya.