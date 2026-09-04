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Perempuan Laju Perkasa Gandeng Siloam Gelar Skrining Kanker Payudara Gratis untuk Anggota Persit

Perempuan Laju Perkasa Gandeng Siloam Gelar Skrining Kanker Payudara Gratis untuk Anggota Persit
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Yayasan Perempuan Laju Perkasa menggelar kegiatan skrining kanker payudara bersama RS Siloam. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Perempuan Laju Perkasa (PLP) terus menggencarkan kepeduliannya terhadap kesehatan perempuan Indonesia.

Kali ini, PLP menggandeng RS Siloam menggelar skrining USG kanker payudara gratis melalui program Semangat Lawan Kanker (SELANGKAH), menyasar ratusan anggota Persatuan Istri Tentara (Persit) Kartika Chandra Kirana Ranting 4 Yonif 203/Arya Kemuning, Kota Tangerang,.

Ketua Umum PLP Hetty Andika Perkasa mengapresiasi dukungan penuh dari jajaran Persit yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini.

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“Saya apresiasi setinggi-tingginya kepada ketua Persit Kartika Chandra Kirana Ranting 4 Yonif 203 Arya Kemuning karena sudah berpartisipasi aktif", ujar Hetty dalam sambutannya.

Program SELANGKAH ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan PLP mendorong deteksi dini kanker payudara di kalangan perempuan Indonesia, khususnya di lingkungan keluarga besar TNI, dengan RS Siloam sebagai mitra medis.

Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Ranting 4 Yonif 203 Arya Kemuning Fienda Yulius Sigar mengungkapkan tak kurang dari 200 peserta mengikuti skrining tersebut dengan penuh antusiasme.

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“Kami senang sekali hari ini kedatangan Perempuan Laju Perkasa dan Siloam untuk skrining kanker payudara gratis. Tingkat kesadaran peserta atas deteksi dini sudah tinggi," kata Fienda.

Salah satu peserta, Nyi Apriadi berharap program ini terus menekan angka penderita kanker payudara sekaligus mengajak perempuan untuk tak takut memeriksakan diri sejak dini, minimal setahun sekali. (cuy/jpnn)


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Yayasan Perempuan Laju Perkasa menggandeng RS Siloam untuk menggelar pemeriksaan kesehatan gratis.


Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

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