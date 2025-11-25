Perempuan Muda Ditemukan Tewas Tergantung di Kamar Indekos

jpnn.com, CIREBON - Seorang perempuan muda ditemukan tewas di kamar indekos di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Senin (24/11) malam.

Kondisi korban saat ditemukan tergantung.

“Telah ditemukan perempuan dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi gantung diri di dalam kamar mandi kos,” kata Kepala Polres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar, Selasa (25/11).

Ia menjelaskan peristiwa itu diketahui sekitar pukul 23.00 WIB pada salah satu kamar indekos di Jalan Sriwijaya, Desa Kedawung, Cirebon.

Identitas perempuan tersebut diketahui berinisial VSN (34), warga Kota Bandung.

Menurut dia, hasil pemeriksaan awal di lokasi mengindikasikan dugaan sementara bahwa korban mengakhiri hidupnya. Namun, penyelidikan tetap dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan penyebab kematian.

Eko menjelaskan salah seorang saksi, MF (21), yang merupakan kekasih korban, mengakui korban masih dalam keadaan hidup pada Senin pagi, saat saksi tersebut meninggalkan kamar tempat mereka tinggal untuk bekerja.

“Sebelumnya mereka sempat terlibat pertengkaran pada dini hari. Ketika saksi kembali ke kamar pada malam hari, dia menemukan korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa di area kamar mandi,” katanya.