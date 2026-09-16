Perempuan Sukarelawan MBG Dibunuh Satpam SPPG, Mayat Ditemukan di Sungai

jpnn.com - Polisi menggelar prarekonstruksi kasus dugaan pembunuhan Indo Melvi Yunandatia (24), sukarelawan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG), di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu.

Prarekonstruksi itu untuk pendalaman penyidikan sebelum rekonstruksi resmi dilakukan guna mengungkap rangkaian peristiwa yang menyebabkan korban Indo Melvi tewas.

"Satreskrim Polresta Bengkulu telah melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian untuk mengetahui kejadian sebenarnya yang nantinya disampaikan oleh Kapolresta Bengkulu saat press release," kata Kasi Humas Polresta Bengkulu Iptu Endang Sudrajat di Kota Bengkulu, Rabu (16/9/2026).

Prarekonstruksi tersebut digelar penyidik Satreskrim Polresta Bengkulu bersama tim Inafis dengan mendalami sejumlah adegan yang berkaitan dengan awal mula korban bertemu terduga pelaku berinisial RU, hingga korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Untuk kegiatan prarekonstruksi merupakan tahapan awal yang dilakukan penyidik untuk menguji dan mencocokkan keterangan, barang bukti, serta rangkaian dugaan peristiwa di lapangan.

"Prarekonstruksi di lokasi kejadian ditemukannya mayat. Ada beberapa kegiatan ataupun adegan-adegan penting yang dilakukan, yang saat ini masih belum bisa kami sampaikan karena masih didalami oleh pihak penyidik," tutur Endang.

Dengan adanya prarekonstruksi tersebut penyidik melakukan pengujian terhadap fakta-fakta yang telah dikumpulkan dan hasilnya nanti diharapkan dapat membantu memperjelas hubungan antara keterangan saksi, terduga pelaku, kondisi lokasi, serta barang bukti yang ditemukan dalam perkara dugaan pembunuhan tersebut.

Sebelumnya, pada Senin (14/9), warga kawasan Kampung Bahari, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu dihebohkan penemuan sesosok mayat perempuan yaitu Indo Melvi (24) di aliran Sungai Kampung Bahari.