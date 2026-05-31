Perempuan Tewas dalam Kebakaran Ruko Sepeda di Surabaya

Kebakaran hebat melanda sebuah ruko yang digunakan sebagai toko sepeda anak di Jalan Sidoyoso Wetan Gang IV Nomor 51-C, Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Surabaya, Minggu (31/5) dini hari. Foto: 112

jpnn.com, SURABAYA - Kebakaran melanda sebuah ruko yang digunakan sebagai toko sepeda anak di Jalan Sidoyoso Wetan Gang IV Nomor 51-C, Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Surabaya, Minggu (31/5) dini hari.

Akibat insiden itu, seorang lanjut usia ditemukan meninggal dunia. Korban diketahui bernama Tan Lian Nio (68).

Jenazah korban ditemukan di lantai dua bangunan yang menjadi titik kebakaran.

Kepala Bidang Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya M. Rokhim mengatakan laporan kebakaran diterima petugas pada pukul 02.27 WIB.

“Unit tempur dari Rayon 2 Tambakrejo berangkat satu menit setelah laporan diterima dan tiba di lokasi pukul 02.33 WIB. Petugas langsung melakukan upaya pemadaman untuk mencegah api meluas ke bangunan sekitar,” kata Rokhim, Minggu (31/5).

Sebanyak sepuluh unit pemadam dan 4 unit tim rescue diterjunkan ke lokasi. Petugas langsung berjibaku memadamkan api.

"Hasil pendataan sementara, area yang terbakar berada di lantai dua dengan luas sekitar 5 x 14 meter. Sementara lantai satu bangunan tidak terdampak kebakaran,” ujarnya. 

Saat proses penanganan, petugas menemukan korban meninggal dunia dalam posisi tengkurap di depan pintu kamar mandi lantai dua.

