jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi Profesional memperluas kerja sama di bidang pendidikan dan pengembangan profesi hukum bersama Yayasan Tarumanagara, Universitas Tarumanagara (Untar), dan Fakultas Hukum Untar, di Ruang Rapat Besar Yayasan Tarumanagara, Kampus I Untar, Jakarta, Senin (16/11).

Ketua Umum Peradi Profesional Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H. menyampaikan apresiasi atas kerja sama tersebut.

Prof. Harris menilai kesepakatan kelembagaan harus ditindaklanjuti dengan kegiatan yang bermanfaat bagi pendidikan hukum.

Selain itu, peningkatan keterampilan praktik, serta penguatan etika dan tanggung jawab profesi advokat.

“Diharapkan membuka ruang bagi pendidikan dan pelatihan hukum, seminar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan PKPA dan PPA,” ungkap Prof. Harris.

Menurut Harris, melalui hubungan dengan Yayasan Tarumanagara, Universitas Tarumanagara, dan Fakultas Hukum Untar, Peradi Profesional menegaskan komitmennya untuk mempererat keterkaitan dunia akademik dengan praktik profesi hukum.

“Demi menghasilkan advokat yang kompeten, berintegritas, dan bertanggung jawab,” ujar dia.

Agenda kerja sama meliputi penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Yayasan Tarumanagara dan Peradi Profesional, Perjanjian Kerja Sama (MoA) dengan Universitas Tarumanagara, serta kerja sama dengan Fakultas Hukum Untar.