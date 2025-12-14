Pererat Kebersamaan, STM Sasmita Jaya Adakan Fun Minisoccer

jpnn.com, TANGERANG - Suasana penuh semangat tampak di lapangan Jonas Mini Soccer, Tangerang, ketika keluarga besar STM Sasmita Jaya, mulai dari siswa aktif hingga para alumnus lintas generasi, berkumpul dalam kegiatan Fun Minisoccer.

Acara ini menjadi ruang bagi peserta untuk bersilaturahmi sekaligus menyalurkan energi melalui permainan olahraga yang ringan dan menyenangkan.

Inisiatif kegiatan ini datang dari Zakaria dan Tompel, yang menginisiasi pertemuan olahraga tersebut sebagai upaya memperkuat hubungan antarwarga sekolah.

Sejak dimulai, para peserta tampak saling menyapa, bercengkerama, dan bermain tanpa memandang perbedaan angkatan ataupun latar belakang, sehingga menciptakan suasana yang hangat dan inklusif.

Tak hanya menjadi ajang olahraga, kegiatan ini juga membawa pesan penting mengenai perdamaian dan solidaritas.

Melalui Fun Minisoccer, komunitas STM Sasmita Jaya ingin menunjukkan komitmen dalam menciptakan lingkungan yang rukun serta menjauhi tindakan anarkistis dan kekerasan yang dapat mengganggu harmoni sosial.

Olahraga diyakini menjadi media efektif untuk menanamkan nilai disiplin, kebersamaan, dan sikap saling menghormati.

"Pertandingan digelar dalam format santai dan persahabatan. Walaupun tidak bersifat kompetitif, seluruh pemain tetap menjunjung tinggi sportivitas," kata Zakaria dan Tompel.