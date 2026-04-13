Pererat Kemitraan Strategis, Prabowo dan Putin Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Ekonomi dan Energi
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan pertemuan bilateral di Istana Kremlin, Moskow, pada Senin (13/4/2026).
Mereka sepakat untuk meningkatkan kerja sama kedua negara terutama di bidang ekonomi, energi, antariksa, pertanian, industri serta farmasi.
Dalam pertemuan antara kedua pemimpin di Moskow, Rusia, Senin, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Rusia terhadap Indonesia mulai dari penerimaan yang cepat di BRICS dan peningkatan pesat kerja sama di sejumlah bidang.
"Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan," kata Presiden.
"Terutama kalau bisa kita terus mempererat kerja sama terutama di bidang ekonomi dan energi," kata Prabowo menambahkan.
Dalam kesempatan tersebut Presiden menyebut hampir semua bidang yang sudah disepakati kedua negara sudah mengalami kemajuan dengan pesat, meski terdapat sejumlah bidang yang perlu dipercepat.
Terkait hal itu, dia mengatakan akan menangani dan mengawasi sendiri isu tersebut terutama terkait hubungan moneter kedua pihak.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan peningkatan kerja sama ekonomi dan perdagangan yang pada tahun lalu naik 12,5 persen.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tiba di Rusia, Prabowo Bakal Bahas Dinamika Global dengan Vladimir Putin
- Prabowo Bertemu Vladimir Putin di Rusia, Bicarakan Hal Sangat Krusial
- Cerita Prabowo 34 Tahun Mengabdikan Diri Kembangkan Pencak Silat
- JK Didorong Bicara Langsung kepada Prabowo
- Prabowo Terlalu Kuat, Kecil Kemungkinan Dikudeta
- Hashim Ungkap Ada Upaya Kudeta Prabowo, Pengamat Ingatkan Presiden Mewaspadai Wapres