Pererat Silaturahmi, Ketua Dewan Pembina PSI Banten Sahur Bersama Warga

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pembina PSI Banten Haji Ian Pribadi menghadiri sahur bersama warga dan Karang Taruna yang diadakan oleh PSI Tangerang Selatan (Tangsel) di Vila Dago Tol, Serpong, Sabtu (28/2).

Dalam kesempatan tersebut, Haji Ian Pribadi didampingi oleh Wakil Ketua PSI Banten Lerru Yustira, Ferdiansyah dan Yulianah yang sekaligus Anggota DPRD Kota Tangsel.

Turut hadir Ketua PSI Tangsel Steven Jansen yang juga anggota DPRD Kota Tangsel dan Dondi Indrayana selaku Ketua Harian PSI Tangsel serta beberapa pengurus DPC dan kader PSI lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Haji Ian Pribadi mengungkapkan bahwa kegiatan Sahur Bersama Warga ini sebagai salah satu Rangkaian Safari Ramadan yang dilakukan oleh PSI se-Banten sebagai upaya untuk lebih membaur dan mempererat silaturahmi dengan masyarakat.

“Dan tentunya mengingat bahwa sahur bersama saat ini sudah jarang sekali ditemui di tengah perkotaan,” katanya.

Dengan Sahur Bersama ini, Haji Ian Pribadi berharap masyarakat semakin dekat dengan partai politik dan tidak menjadikan partai politik sebagai sesuatu yang harus dihindari.

“Justru harus menjadi bagian dari partai itu sendiri sebagai sarana gagasan sekaligus pengawasan agar kinerja kawan-kawan sesuai dengan harapan masyarakat,” ujarnya.

Haji Ian Pribadi mengatakan kegiatan Sahur Bersama Warga dan Karang Taruna ini dilakukan dengan sederhana dan penuh kehangatan.