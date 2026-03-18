Performa Anjlok, Francesco Bagnaia Tegaskan Bukan Karena Marc Marquez

jpnn.com - Performa Francesco Bagnaia bersama Ducati langsung menjadi sorotan tajam setelah kedatangan Marc Marquez ke garasi Ducati Lenovo.

Apalagi, Marquez langsung tampil dominan dengan pabrikan asal Italia tersebut.

Situasi ini memunculkan berbagai spekulasi, termasuk anggapan bahwa Bagnaia mengalami tekanan mental akibat performa luar biasa rekan setimnya tersebut

Namun, pembalap asal Italia itu menegaskan bahwa penurunan performanya bukan dipicu oleh kehadiran Marquez.

Pecco -sapaan Bagnaia- menyebut ada faktor lain yang jauh lebih berpengaruh terhadap kesulitannya di lintasan.

"Marc (Marquez, red) datang dan langsung menguasai. Jadi, tidak ada alasan untuk mempertanyakan performanya," jelasnya.

Lebih lanjut, Pecco menegaskan bahwa kesulitannya murni berasal dari adaptasi terhadap motor yang mengalami perubahan signifikan dibanding musim sebelumnya.

"Saya belum menemukan kenyamanan dengan motor yang sekarang karena karakteristiknya sudah berubah dibanding musim lalu."