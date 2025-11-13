Performa Membaik, Gregoria Mariska Tunjung Moncer di Kumamoto Masters 2025

jpnn.com - Pebulu tangkis Gregoria Mariska Tunjung menjaga asa raih gelar juara Kumamoto Masters 2025 setelah tembus perempat final.

Tunggal putri kelahiran 11 Agustus 1999 itu mampu melangkah ke delapan besar setelah mengalahkan wakil tuan rumah Hina Akechi dengan skor 23-21, 21-18 di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kamis (13/11).

Pada laga ini pemain binaan Mutiara Cardinal tersebut mulai menemukan bentuk kepercayaan diri.

Tercatat setelah sembuh dari penyakit vertigo, penampilan peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024 itu menurun.

“Kembali ke delapan besar harus disyukuri setelah banyak turnamen sebelum ini selalu early exit.”

“Langkah kecil ini sangat berarti untuk fase kembali dari sakit kemarin. Juga jadi motivasi untuk selalu memberikan yang terbaik,” ujar istri dari Mikha Angelo itu.

Dengan kemenangan ini, Jorji -sapaan akrab Gregoria- akan jumpa wakil Jepang lainnya, Asuka Takahashi.

Pada laga sebelumnya tunggal putri ranking 71 dunia tersebut mengalahkan pebulu tangkis Indonesia, Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi dengan skor 10-21, 21-16, 21-12.