Performa Tetap Optimal, Kendaraan Niaga Buktikan Kesiapan Hadapi Biodiesel B50

jpnn.com, KOTA TANGERANG - PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), distributor resmi kendaraan niaga Mitsubishi Fuso di Indonesia memastikan produknya telah siap mengadopsi bahan bakar minyak (BBM) biodiesel B50.

Sales & Marketing Director PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, Aji Jaya mengungkapkan sejumlah produknya sudah melewati pengujian uji jalan dengan menggunakan Biodiesel B50 sejuah lebih dari 35.000 kilometer.

Menurut dia, jajaran produknya tidak mengalami kendala dan tetap memberikan perfoma maksimal.

"Mitsubishi Fuso Canter telah berhasil melewati rangkaian uji jalan biodiesel B50 yang diselenggarakan oleh pemerintah sejauh 40.000 kilometer. Hasil pengujian menunjukkan sistem mesin dan bahan bakar bekerja sesuai standar operasional. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa Mitsubishi Fuso Canter telah teruji menggunakan biodiesel B50," kata Aji Jaya dalam diskusi bareng Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bertajuk "Bedah Roadmap Implementasi B50: Regulasi hingga Dampak pada Industri Otomotif Indonesia" di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Dia menyarankan agar pengguna truk khusus Canter harus melakukan perawatan ekstra saat menggunakan Bahan Bakar Nabati (BBN) berbasis kelapa sawit hingga 50 persen (B50) itu.

"Kami mengimbau seluruh konsumen untuk melakukan pemeriksaan dan perawatan kendaraan secara berkala. Langkah preventif ini penting untuk menjaga performa kendaraan tetap optimal, sehingga operasional bisnis pelanggan dapat terus berjalan dengan andal," tuturnya.

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian ESDM menegaskan bahwa implementasi Biodiesel B50 itu merupakan salah satu langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan campuran biodiesel hingga 50 persen pada sektor transportasi, Indonesia memastikan seluruh tahapan implementasi dilakukan melalui serangkaian pengujian teknis yang komprehensif bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk produsen kendaraan niaga.