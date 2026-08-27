Pergerakan Rupiah di Tengah Aksi Demo di Gedung DPR RI Hari Ini

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terpantau mengalami fluktuasi tajam di tengah aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Kamis (27/8).

Pergerakan mata uang rupiah tercatat sangat dinamis dengan volatilitas tinggi sejak pembukaan pasar pada pagi hari.

Mata uang rupiah mengawali perdagangan pada pukul 07:00 WIB di level Rp 17.788 per dolar AS.

Kurs sempat menguat tipis ke level Rp 17.771 pada pukul 07:14 WIB sebelum kembali melemah ke angka Rp 17.786 pada pukul 08:39 WIB.

Tekanan pasar terus berlanjut hingga menjelang siang hari yang ditandai dengan munculnya fluktuasi harga secara tajam.

Data perdagangan menunjukkan rupiah sempat berada di level Rp 17.775 pada pukul 10:08 WIB, lalu bergerak di kisaran Rp17.780 hingga pukul 12:04 WIB.

Momentum pelemahan kembali terlihat pada pukul 13:05 WIB, saat nilai tukar menyentuh posisi Rp17.789 per dolar AS.

Berdasarkan status terakhir pukul 13:06 WIB, rupiah berada di level Rp 17.755 atau menguat tipis 0,17 persen dari harga penutupan sebelumnya di level Rp 17.785.