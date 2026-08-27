Pergerakan Rupiah di Tengah Aksi Demo di Gedung DPR RI Hari Ini
jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terpantau mengalami fluktuasi tajam di tengah aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Kamis (27/8).
Pergerakan mata uang rupiah tercatat sangat dinamis dengan volatilitas tinggi sejak pembukaan pasar pada pagi hari.
Mata uang rupiah mengawali perdagangan pada pukul 07:00 WIB di level Rp 17.788 per dolar AS.
Kurs sempat menguat tipis ke level Rp 17.771 pada pukul 07:14 WIB sebelum kembali melemah ke angka Rp 17.786 pada pukul 08:39 WIB.
Tekanan pasar terus berlanjut hingga menjelang siang hari yang ditandai dengan munculnya fluktuasi harga secara tajam.
Data perdagangan menunjukkan rupiah sempat berada di level Rp 17.775 pada pukul 10:08 WIB, lalu bergerak di kisaran Rp17.780 hingga pukul 12:04 WIB.
Momentum pelemahan kembali terlihat pada pukul 13:05 WIB, saat nilai tukar menyentuh posisi Rp17.789 per dolar AS.
Berdasarkan status terakhir pukul 13:06 WIB, rupiah berada di level Rp 17.755 atau menguat tipis 0,17 persen dari harga penutupan sebelumnya di level Rp 17.785.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terpantau bergerak fluktuatif di tengah aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Gedung DPR RI, Kamis (27/8).
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