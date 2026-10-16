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Perhatian Bali United Tertuju kepada Salah Satu Pemain Java United

Perhatian Bali United Tertuju kepada Salah Satu Pemain Java United
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Pasukan Bali United. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - SEMARANG - Pelatih Bali United FC Johnny Jansen menyadari timnya akan melakoni laga berat di pekan ke-5 Super League.

Bali United bakal memasuki Stadion Jatidiri, Semarang, Jumat (16/10) malam, untuk menemui tuan rumah Java United yang sedang bangkit.

Kemenangan besar 6-1 atas Persijap Jepara di laga sebelumnya tidak membuat Bali United memandang enteng laga ini.

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Jansen mengingatkan pasukannya bahwa Java United menjadi ancaman serius.

"Kami telah melakukan persiapan dengan sangat baik, tetapi pertandingan nanti akan berlangsung sengit. Java United memiliki tim yang sangat bagus dengan pemain-pemain yang berkualitas," ujar pelatih asal Belanda itu.

Dia mengungkapkan bahwa tim pelatih telah melakukan analisis terhadap permainan Java United melalui rekaman pertandingan. 

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"Jadi, ini akan menjadi laga yang berat, tetapi kami merasa siap untuk menghadapi pertandingan. Kami sudah mempelajari rekaman pertandingan dan segala hal lainnya," kata Johnny Jansen.

"Kami merasa siap, tetapi karena mereka adalah tim yang sangat berkualitas. Sekali lagi, ini akan menjadi pertandingan yang sulit," imbuhnya.

Jansen sudah mengingatkan para pemain Bali United bahwa Java United menjadi ancaman serius.

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