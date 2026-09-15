Perhatian Investor Tertuju kepada Suahasil, Pasar Bergerak 'Sideway'

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim dalam kajiannya menyatakan pasar keuangan bergerak sideways, karena mencermati kebijakan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan ????arah kebijakan bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed.

Kondisi sideways adalah ketika harga saham atau indeks pasar bergerak stabil dalam rentang yang sempit dan horizontal, tanpa menunjukkan tren naik (uptrend) maupun tren turun (downtrend) yang jelas.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa dibuka menguat 10,08 poin atau 0,15 persen ke posisi 6.544,77.

Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 1,20 poin atau 0,18 persen ke posisi 660,23.

“Diperkirakan IHSG bergeraksidewayspada kisaran 6.400-6.600 pada perdagangan Selasa,” ujar Ratna di Jakarta, Selasa.

Dari dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

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Sebelumnya Suahasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak era Presiden Joko Widodo.

Ratna mengatakan pergantian Menteri Keuangan diharapkan akan lebih menjaga kredibilitas dan disiplin fiskal, sehingga menjaga defisit APBN tetap aman di bawah batas 3 persen.