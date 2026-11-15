Perhatian Presiden Prabowo pada Mental Generasi Muda Menggema hingga Manokwari

jpnn.com, MANOKWARI - Remaja butuh didengar. Lewat sosialisasi di sekolah, para orang tua siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) setingkat SMA di Manokwari kini mulai belajar mengobrol dengan anak remaja, mendengarkan sampai selesai, memberi pujian, dan tidak langsung menyalahkan.

“Remaja sangat perlu pujian dan pengakuan dari orang sekitarnya, terutama orang tua, karena ini adalah dasar untuk membangun kepercayaan diri mereka. Poin ini sangat menyentuh dan menyadarkan saya,” ujar Suparno, orang tua siswa MAN Manokwari.

Suparno mengaku selama ini merasa sudah cukup baik memperlakukan anaknya. "Namun, materi kemarin menyadarkan saya bahwa kadang saya masih sering memotong pembicaraan anak sebelum mereka selesai bicara,” tulisnya.

Kini dia berencana meluangkan waktu khusus setiap hari untuk berbincang dengan anaknya, tanpa langsung menyalahkan.

Yang menarik, acara ini bukan ide Tim Ekspedisi Patriot langsung. Gagasan datang dari sekolah dan para konselor sebaya, yaitu siswa yang dilatih menjadi teman curhat bagi teman-temannya oleh Tim 4 Ekspedisi Patriot Universitas Airlangga (Unair).

Para siswa itu merancang acara, menjadi pemandu, dan meminta Ketua Tim 4, Prof. Endang Retno Surjaningrum menjadi pemateri agar pesannya langsung sampai ke orang tua. Sebelumnya, mereka dilatih pada 17 September 2026 dan didampingi sejak akhir September.

Dalam pemaparannya, Prof. Endang menjelaskan bahwa remaja sedang mencari jati diri, dan yang paling mereka butuhkan adalah merasa diakui atas kemampuan yang dimiliki.

"Orang tua agar tidak memaksakan jalan yang diinginkan kepada anak, tetapi mendukung anak menemukan jalannya sendiri, karena setiap anak punya sifat dan bakat berbeda," katanya.