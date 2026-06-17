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Perhatian untuk Para Rider MotoGP! Alex Marquez Bersiap Mengaspal di Ceko

Perhatian untuk Para Rider MotoGP! Alex Marquez Bersiap Mengaspal di Ceko
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Alex Marquez. Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP

jpnn.com - Pembalap Gresini Racing, Alex Marquez, berpeluang kembali meramaikan persaingan MotoGP saat seri Republik Ceko di Brno akhir pekan ini.

Kabar tersebut menjadi angin segar setelah rider asal Spanyol itu menjalani pemeriksaan medis lanjutan di negaranya.

Tim Gresini mengonfirmasi Alex akan terbang ke Brno untuk menjalani tes kebugaran terakhir, sebelum mendapat lampu hijau tampil di lintasan.

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Kembalinya Alex menjadi sorotan setelah dia sempat menepi akibat cedera serius yang dialami pada MotoGP Catalunya.

Saat itu, adik Marc Marquez tersebut mengalami patah tulang selangka kanan, dan cedera pada ruas tulang belakang C7 setelah terjatuh dalam balapan utama.

Insiden tersebut terjadi ketika Alex sedang berada dalam performa menjanjikan.

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Sebelumnya dia tampil kompetitif dan, bahkan sempat dianggap sebagai salah satu kandidat kuat peraih kemenangan.

Cedera itu memaksanya naik meja operasi dan absen pada dua putaran MotoGP, yakni Mugello dan Balaton Park.

Pembalap Gresini Racing, Alex Marquez, berpeluang kembali meramaikan persaingan MotoGP saat seri Republik Ceko di Brno akhir pekan ini.

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